Emerald raddoppia le family villas all’Emerald Maldives Resort & Spa

12:43

Novità in casa The Emerald Collection: a un mese dall’inaugurazione della nuova proprietà, Emerald Faarufushi Resort & Spa, è terminato il restyling dell’Emerald Maldives Resort & Spa, con il raddoppio delle Family Beach Villa.

Il gruppo italiano di resort 5 stelle lusso nell’Oceano Indiano ha infatti trasformato 10 delle esistenti ville sulla spiaggia di Emerald Maldives Resort & Spa in soluzioni più ampie con due camere da letto e due bagni, raddoppiando così la disponibilità della categoria più richiesta dagli ospiti internazionali. Pensate specificatamente per le famiglie con bambini, le Family Beach Villa hanno una superficie di 280 metri quadrati e dispongono tutte di piscina privata, patio e accesso diretto al mare.



Emerald Maldives Resort & Spa eleva così ulteriormente i propri standard, e si configura come uno dei resort preferiti dalle famiglie grazie anche al Dolphin Kids Club, uno fra i più estesi spazi per bambini di tutte le Maldive e propone un’ampia gamma di attività supervisionate da educatori esperti e multilingue.