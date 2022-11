Six Senses arriva a Grand Bahama con un progetto sostenibile e rigenerativo

16:15

Six Senses sta arrivando a Grand Bahama all’interno di un progetto che aumenterà il turismo, lo sviluppo e gli investimenti locali. Il nuovo resort e le nuove residenze creeranno opportunità di lavoro per i residenti di Grand Bahama, incoraggeranno la sostenibilità e l'attività rigenerativa sull'isola e coinvolgeranno la comunità circostante proteggendo la terra per le future generazioni di residenti e visitatori di Grande Bahama.

Progettato dallo studio di architettura 3XN, il resort sarà caratterizzato da 45 ville sul lungomare e sul canale, vantando 732 metri di fronte alla spiaggia. Oltre all'alloggio, è prevista la creazione di un ristorante, area ristoro sulla spiaggia, una darsena e un bar a bordo piscina. Lo sviluppo futuro del sito di 36 acri consentirà l'accesso diretto a un nuovo porto turistico.



"Non vediamo l'ora di riflettere l'autenticità dello stile di vita, della cultura e del paesaggio delle Bahamas attraverso percorsi organici e design architettonico volti a creare una comunità in armonia con la nostra filosofia di benessere, sostenibilità, esperienze artigianali ed emozioni ospitalità" dice il ceo di Six Senses Neil Jacobs.



Il villaggio ospiterà un centro per il turismo esperienziale, studi di artisti, spazi per riunioni informali, un centro fitness e una spa Six Senses. Oltre all'Earth Lab, ci sarà anche un centro di ricerca e immersioni marine incentrato sulla conservazione costiera, le piantagioni autoctone e il ripristino del territorio. Ulteriori aree terrestri e marine saranno preservate come riserve, rafforzando ulteriormente la biosfera locale.



L'apertura del Six Senses Grand Bahama è prevista per il 2026.