Marriott porta il marchio St. Regis in Australia

14:22

Si chiamerà St. Regis Gold Coast Resort la prima struttura a marchio che aprirà in Australia nel 2027. Marriott ha infatti firmato un accordo con la società di sviluppo immobiliare Gurner per portare il brand downunder.

L'hotel farà parte della prima torre del progetto La Pelago da 1,7 miliardi di dollari, un importante resort lifestyle e destinazione all'interno del distretto di Budds Beach. La Pelago offrirà 12.000 metri quadrati di servizi lifestyle, tra cui lussuose residenze, il St. Regis Gold Coast Resort e oltre 5.500 metri quadrati di ospitalità, racchiusi in un paesaggio lussureggiante e privato.



Il resort di nuova costruzione prevede di disporre di circa 185 camere e suite con ampie vedute dell'oceano e dell'entroterra. Il design dell'hotel dovrebbe celebrare il glamour senza tempo e l'eredità leggendaria del marchio St. Regis in un modo moderno e sofisticato. Il resort avrà anche un ristorante di specialità, uno sky bar, una piscina con bar, una lounge e una spa, insieme a una lussuosa collezione di attici e al caratteristico bar St. Regis.



Il St. Regis Gold Coast Resort sarà la quarta proprietà Marriott International sulla Gold Coast, aggiungendosi al portafoglio esistente nel Queensland: JW Marriott Gold Coast Resort and Spa, Sheraton Grand Mirage Resort Gold Coast, W Brisbane, Brisbane Marriott Hotel, Four Points by Sheraton Brisbane, The Westin Brisbane, Courtyard by Marriott South Bank Brisbane e The Ritz-Carlton, Gold Coast, la cui apertura è prevista per il 2026.



Marriott International gestisce attualmente 39 hotel in Australia, Nuova Zelanda e Pacifico, con 26 hotel in Australia.