CitizenM: 3 nuove aperture in Europa e Usa

09:49

In attesa di debuttare a Roma con la prima struttura, CitizenM alza il velo su tre nuove aperture internazionali. Il brand del ‘lusso accessibile’ si appresta a puntare ulteriori bandierine su Parigi, Miami e Austin entro la fine del primo semestre del 2023.

Le new entry saranno: CitizenM Paris Opera, CitizenM Miami World Center e CitizenM Austin Downtown.



CitizenM Paris Opera porterà a cinque gli indirizzi CitizenM nella Ville Lumiere. Situato in Rue du Croissant, disporrà di 84 camere e 2 sale riunioni.



CitizenM Miami World Center sarà invece la seconda struttura del marchio nella località statunitense e offrirà 351 camere, 4 sale riunioni e una palestra.



Previsto nell'estate del 2023, invece, CitizenM Austin Downtown sarà il primo hotel che aprirà ad Austin (Texas). Sviluppato in collaborazione con Turnbridge Equities, il grattacielo di 17 piani ospiterà un hotel di 344 camere. Tra i servizi, palestra e piscina e bar sul tetto.