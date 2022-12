Roma, Shedir Collection riapre l'Umiltà 36 Luxury Hotel

08:00

Il cuore di Roma ha un nuovo indirizzo che unisce l'ospitalità alberghiera di lusso alla disponibilità di alloggi per soggiorni lumnghi. Dopo un intervento iniziato nel 2019 riapre al pubblico in una nuova veste Umiltà 36 Luxury Hotel, il 5 stelle lusso appartenente alla catena Shedir Collection, che gestisce già altre strutture a Roma e a Capri.

La struttura sorge nel centralissimo Rione Trevi, a 100 metri dalla Fontana di Trevi e dal Quirinale e il suo obiettivo è garantire ai propri ospiti la calda atmosfera dei salotti romani, dove l’accoglienza rimanda al fascino della Dolce Vita in ambienti senza tempo rivisitati in chiave contemporanea.



Il committente ha scelto l’interior contractor valtellinese basato a Postalesio Concreta per realizzare l’arredo delle 47 unità distribuite su quattro piani tra camere e suite e due piani di appartamenti con metrature importanti, tutte diverse tra loro. L’ intervento architettonico, ingegneristico e di interior design ha mantenuto ed esaltato tuta la storicità del palazzo all’interno de quale si colloca la struttura e che aveva precedentemente ospitato uffici direzionali e spazi commerciali.



La direzione dei lavori è stata affidata allo studio CaberlonCaroppi, che ha progettato il concept, disegnato gli interni e coadiuvato gli interventi strutturali, proponendo un ritorno al progetto originale dello stabile. Le 29 camere dell'hotel sono distribuite ai piani nobili del palazzo, primo e secondo, mentre nei restanti due livelli sono stati realizzati 18 appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, servizi e camera da letto.



Camere e appartamenti

Le camere Superior e Prestige hanno una grandezza che varia dai 25 mq ai 35 mq, mentre le suite variano dai 35 ai 65 mq. Tutte dotate di ogni comfort, hanno bagni rivestiti di marmi pregiati e ampie cabine armadio, pavimenti in parquet o moquette e soffitti enfatizzati dall’utilizzo sapiente di boiserie in legno. Le suite e gli appartamenti comprendono un salotto separato dalla camera e dispongono di una zona cottura, ideale per lunghi soggiorni.



Tra i servizi il Dandy Cafè – The Unexpected Place in Rome e all'ultimo piano la Terrazza Flores panoramica con affaccio sul Quirinale e sul Vittoriano, pensata per ospitare il ristorante all'aperto in versione lounge e cocktail bar.

Parte del piano terra è stato destinato al Ristorante El Porteño Gourmet di ispirazione argentina e gestito dagli ideatori del El Porteño di Milano.