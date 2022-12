Un nuovo player luxury in Italia: arriva in Toscana Auberge Resorts Collection

08:00

Sbarca in Italia un nuovo player dell’alberghiero di alto livello. Si chiama Auberge Resorts Collection e, fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, aprirà il Collegio alle Querce, un innovativo urban resort sulle colline a nord di Firenze.

Dire che l’Italia non sia legata a Auberge non corrisponde al vero: Dan Friedkin, il charmain and ceo del gruppo alberghiero statunitense, è, oltre a molte altre cose, il presidente della Roma.

Nella sua espansione europea, iniziata lo scorso anno con il Grace Hotel di Santorini, l’Italia sembra essere una tappa obbligata.



Chi è Auberge Resort Collection lo racconta a TTG Italia Mike Minchin (nella foto), chief marketing officer del gruppo che con oltre 20 proprietà concentrate negli Stati Uniti è un gruppo di ospitalità di alto livello che ha deciso di espandere il suo raggio d’azione sull’Europa.



“La nostra idea è creare alberghi unici, tutti diversi uno d’altro. ‘One of the kind’ è il nostro claim: hotel differenti, ma tutti legati da un filo comune, come fratelli diversi fra loro ma simili in qualche cosa” dice Minchin.



Lo sbarco in Europa, e in Italia, è conseguenza della ricerca di nuovi mercati e di risposta alle esigenze dei clienti. “I nostri clienti sono interessati alla scoperta del mondo e alle realtà locali che lo compongono: per questo sulle destinazioni che apriamo siamo interessati a connetterci con le comunità locali, alla scoperta di quello che possono offrire” dice Minchin. Una scoperta che si trasforma anche nella ricerca di un lavoro comune: il resort diventa ‘motore’ delle economie locali. “Manteniamo la personalità del luogo, dalle costruzioni agli arredi degli interni” dice ancora il manager, che anticipa come fra un paio di mesi si avranno ulteriori novità per altre aperture nel Vecchio Continente.



Entrare in un mercato concorrenziale come quello europeo non li spaventa. “Crediamo di avere qualcosa di diverso dagli altri brand: il nostro è un servizio molto personalizzato, non pretenzioso pur essendo di lusso. I nostri clienti devono poter essere quello che sono: questo è il nostro concetto di lusso e vogliamo portarlo in Europa”.