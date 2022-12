Explora Journeys, la magia dei pianoforti Steinway & Sons a bordo delle navi

12:35

La buona musica sale a bordo delle navi Explora Journeys. La compagnia di lusso del Gruppo Msc ha siglato una partnership con il leggendario costruttore di pianoforti Steinway & Sons. Ogni nave ospiterà così tre pianoforti a coda dotati del sistema di riproduzione automatico ad alta risoluzione Steinway Spirio.

Gli ospiti potranno quindi ascoltare artisti dal vivo e assistere ai recital dei più famosi pianisti che si sono esibiti nelle più grandi sale da concerto del mondo grazie alla vasta biblioteca di Spirio.



“Questa eccezionale partnership offre l'opportunità unica di celebrare e condividere l'eccellenza musicale con un leggendario brand di lusso, che condivide con noi la passione per il talento e proferisce il nostro stesso impegno a favore di una qualità indiscutibile - spiega Michael Ungerer, chief executive officer, Explora Journeys -. Con i pianoforti a firma Steinway & Sons e un programma di arricchimento che porterà i migliori musicisti del mondo a interagire con i nostri ospiti, non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme”.



Come parte della partnership, a partire dall'estate 2023, con il viaggio inaugurale di Explora I nel Nord Europa e nel Circolo Polare Artico, pianisti acclamati ed emergenti intratterranno gli ospiti con esibizioni dal vivo che rispecchieranno l'anima delle regioni che la nave toccherà.



Inoltre il 3 ottobre 2023 la nave salperà per un viaggio celebrativo dal Québec alla volta di New York. Durante la traversata quattro celebri artisti Steinway si esibiranno per i passeggeri. Lungo il percorso, la nave farà scalo a La Baie (Saguenay), Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre, Charlottetown, Prince Edward Island e Halifax, prima dell'approdo a New York previsto per il 13 ottobre.



Momento clou del viaggio, New York, sede della Steinway & Sons. Qui gli ospiti potranno effettuare una visita Vip ai leggendari laboratori Steinway, appena fuori Manhattan. Qui un artista Steinway si esibirà ancora prima della ripartenza.