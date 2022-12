Mandarin Oriental cresce in Vietnam: terzo resort nel 2026

14:22

Mandarin Oriental Hotel Group punta un’altra bandierina sul Vietnam. Il Gruppo ha annunciato la gestione di un nuovo resort nella provincia di Phu Yen, il terzo nel Paese insieme alle strutture attualmente in fase di sviluppo a Saigon e Da Nang. La new entry prenderà il nome di Mandarin Oriental, Bai Nom e aprirà nel 2026.

Il resort con vista sull'oceano – il cui sviluppo è seguito da Indochina Kajima – sorgerà su un'ampia spiaggia di 800 metri e offrirà 72 suite e ville, di cui 25 residenze firmate Mandarin Oriental dotate di giardini privati, piscine e terrazze.



A disposizione degli ospiti anche tre ristoranti e bar e una Spa a picco sul mare, che offrirà i trattamenti signature del gruppo, oltre a una varietà di pratiche che spaziano dallo yoga, alla meditazione, sessioni di allenamento e molto altro ancora.



Esperienze termali interne ed esterne e una piscina olimpionica di 30 metri saranno parte integrante dell’offerta benessere.



Non mancheranno, tra i servizi, attività per le famiglie: sport acquatici, escursioni e avventure outdoor, campi da tennis e padel e un Children’s Club, con tanto di piscina dedicata per i più piccoli.