08:03

Nuove aperture in Medio Oriente, ma anche il Danieli di Venezia, una linea di crociere che si affianca allo storico jet privato e che arricchisce le esperienze riservate ai clienti. Ma soprattutto, un’evoluzione del brand che si adegua ai nuovi desideri.

“Il rebrandig, di cui abbiamo visto il primo step con il claim ‘Luxury Is Our Love Language’, non è un cambiamento radicale, ma un’evoluzione diretta al target più giovane della nostra clientela”. Così Debbie Duval, area director, public relations and marketing communications Europe di Four Seasons, riassume le novità del Gruppo.



Che conteranno 2 nuovi hotel in Egitto, uno a New Cairo Capital e uno a Luxor, più il potenziamento della struttura di Sharm El Sheikh, 2 progetti in Arabia Saudita, una struttura a Doha e un progetto in Oman. E poi ancora Dubai e il Bahrain, e il Danieli di Venezia, come punta di diamante dell’offerta sull’Italia.



“Il Danieli è una bella opportunità e una bella sfida – ammette Duval -. È sicuramente un’icona dell’ospitalità italiana e il lavoro che vogliamo fare non vuole snaturarlo, ma innalzarlo in termini di qualità, come abbiamo fatto con altre icone dell’hotellerie internazionale”.



Ma al cuore di tutte le operazioni, compreso il lancio della nuova avventura con il primo Four Seasons Yacht che debutterà antro la fine del 2025, c’è la volontà di personalizzare e sorprendere il cliente. “L’obiettivo è creare ricordi indelebili, e lo facciamo mostrando il nostro concetto di lusso, che si esplica con l’amore per le persone”.



La forza del brand è la leva su cui poggia Four Seasons: “C’è fiducia nel brand – dice Duval – e questo ci consente di offrire l’intera esperienza di viaggio, creando un’esperienza complessiva per i nostri clienti. Ad esempio, l'ultima novità, Naviva, è un percorso che ancora non avevamo mai intrapreso e sul quale registriamo molto interesse".