08:03

Rocco Forte festeggia i 25 anni di attività nel settore alberghiero e sottolinea con orgoglio che la sua è una delle poche “family company” del comparto. Tanto è vero che per presentare i risultati del 2022 e le prospettive per il 2023 sir Rocco si fa accompagnare dal figlio Charles, al debutto come director of development.

“La prossima apertura a cui teniamo molto è quella di Milano nel 2024 – dice Charles Forte, che anticipa però qualche novità -. Stiamo tenendo d’occhio però anche la Sardegna, sulla quale vogliamo aprire una proprietà, e sempre in Italia anche Napoli”. L’Italia è bella tutta, da Cortina in giù, dice il direttore sviluppo del gruppo, “ma non siamo italocentrici. Abbiamo anche interessi sulla Grecia, e stiamo valutando aperture sia ad Atene che a Mykonos”.



Accanto alla pipeline futura, Rocco Forte porta dati interessanti per il 2022. “È stato un anno record – dice sir Rocco – sia per profitti che in termini di flussi. Abbiamo visto un forte ritorno del mercato americano, anche grazie all’ottimo lavoro delle agenzie di viaggi Usa che hanno spinto i clienti verso i nostri hotel e le prospettive per il 2023 sono buone”.



Sulle situazioni di difficoltà, soprattutto nel trasporto aereo, che ha vissuto l’Europa in alta stagione, Rocco Forte sottolinea il fatto che la ripresa dei flussi sia stata forte e estremamente concentrata nei tempi: “Da aprile c’è stato un fortissimo incremento della domanda che ha colto parzialmente impreparati e che ha mandato in crisi il sistema – dice -. Il vero problema per il turismo lusso è però la mancanza di personale, e di personale qualificato, perché nel segmento alto di gamma il servizio è fondamentale”.