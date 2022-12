First Travel, il servizio agli eventi si fa upper level

12:58

“Il 2022 è stato un anno breve, ma intenso”. Descrive così la ripresa dei flussi Mice verso l’Italia Stefania Semenzato, del Gruppo First Travel Italy, che con la sede a Roma e uffici locali a Venezia, Napoli e Milano ha una presenza capillare sul territorio italiano nel suo lavoro di servizi per il traffico sia business che leisure.

Il focus del 2022 è stato, sicuramente, la ripresa dei congressi. “Da quando ci si è potuti tornare a muovere con il calo delle restrizioni, c’è stato un vero stop al digitale, e nel giro di relativamente pochi mesi (da aprile 2022 a fine anno, ndr) si sono concentrati gli incontri, i meeting e i congressi rinviati nei precedenti due anni” dice Semenzato. Il che ha creato una mole di lavoro impressionante soprattutto indirizzata verso l’alto di gamma “perché c’erano comunque budget di due anni da poter spendere, quindi tutti si sono potuti concedere qualcosa in più”.



Sul 2023 le previsioni sono rosee: “I numeri sono in aumento e ci sono già grandi congressi schedulati – spiega la manager -. Le destinazioni restano quelle più classiche, con Milano sicuramente al top. Sulle mete minori, le location ‘nuove’ restano vincolate alla disponibilità di strutture che possano ospitare migliaia di delegati”.



Secondo First Travel, i grandi eventi, non solo congressuali, sono una delle colonne portanti del turismo italiano “ma è necessaria stabilità, anche politica, per riuscire a portarli a casa”. È però indubbio che l’indotto che creano ha valori altissimi per l’economia del Paese.