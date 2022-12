Marriott: 35 aperture per i brand di lusso del gruppo

14:22

Sono 35 le nuove aperture dei brand di lusso di Marriott International nel 2023 nel mondo. Da Ritz-Carlton a St. Regis, da JW Marriott a Edition, il gruppo ha in programma un ampliamento delle destinazioni e delle strutture per rispondere alle nuove esigenze dei clienti upper level.

"Nei nostri marchi di lusso ci stiamo evolvendo per consentire ai nostri ospiti di concentrarsi su ciò che ritengono più importante - spiega Chris Gabaldon, vicepresidente senior Luxury brands Marriott International -. Mentre ampliamo il nostro portafoglio di hotel e resort di lusso in alcune delle destinazioni più iconiche e avvincenti a livello globale, la nostra impronta ci consente di offrire esperienze trasformative che portano a un maggiore benessere mentale e fisico per il moderno viaggiatore di lusso”.



The Ritz-Carlton e l’innovazione

Il marchio prevede di aprire due nuovi hotel in Nord America con The Ritz-Carlton, Portland e The Ritz-Carlton Paradise Valley, The Palmeraie nell’area di Scottsdale in Arizona. Situato sopra lo skyline della città, The Ritz-Carlton, Melbourne, farà crescere la presenza del marchio in Australia il prossimo anno, mentre The Ritz-Carlton, Fukuoka, porterà una nuova offerta nel quartiere degli affari della città giapponese. Ritz-Carlton Reserve prevede di espandere il suo portafoglio nel 2023 con Rissai Valley, vicino alla valle cinese di Jiuzhaigou e Nujuma, situata al largo della costa occidentale dell'Arabia Saudita e parte della Red Sea Project.



St. Regis, le nuove destinazioni

St. Regis continua a consolidare la sua posizione di icona globale del lusso. Nel 2023 il marchio prevede di debuttare con The St. Regis Kanai Resort, un rifugio immerso in una riserva naturale di 620 acri lungo la penisola messicana dello Yucatán. Inoltre, il brand prevede di espandere la propria presenza in Nord America con The St. Regis Chicago, meraviglia architettonica immaginata da Jeanne Gang Studio, in Europa a Belgrado e in Arabia Saudita con un hotel a Riyadh e un resort situato sulla sua isola privata all'interno del Red Sea Project.



W Hotels nelle mete iconiche

Guardando al 2023, W Hotels anticipa il debutto a Praga, Budapest, Edimburgo, Sydney, Macao e Milano. In programma anche per la fine del prossimo anno, W New York - Union Square e W Hollywood dove l'esperienza W sarà reinventata.



La crescita di EDITION

EDITION Hotels si sta rapidamente espandendo a livello internazionale e nel 2023 ha nuove aperture pianificate in diverse regioni, comprese le prime proprietà del marchio in Italia, Messico e Sud-Est asiatico. Con 15 hotel attualmente nel portafoglio globale, EDITION prevede di espandere la sua esperienza di ospitalità a 21 destinazioni totali entro la fine del 2023, con aperture previste per il prossimo anno a Roma, Riviera Maya a Kanai, Tokyo, Ginza, Singapore, Gedda e Doha.



The Luxury Collection alla ricerca di autenticità

The Luxury Collection nel prossimo prevede il debutto di nuove proprietà in Turchia, Barbados, Giappone, Messico e Tbilisi in Georgia che andranno ad aggiungersi alle 120 strutture del brand già presenti nelle diverse aree del mondo.



L’iconico JW Marriott

JW Marriott si rivolge a viaggiatori sofisticati e consapevoli che cercano un equilibrio tra mente, corpo e spirito. Nel prossimo anno, il brand prevede di continuare a portare il suo stile in destinazioni affermate ed emergenti con aperture pianificate da Madrid all'isola di Jeju in Corea del Sud, e ancora Dallas, Xi'an in Cina e Berlino. Il marchio entrerà anche nel segmento dei safari di lusso nel 2023 con l'apertura prevista del JW Marriott Masai Mara Lodge in Kenya.