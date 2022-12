The Leading Hotel of the World: 6 new entry per la Winter Collection

09:45

Sono 6 i nuovi ingressi nella cosiddetta ‘Winter Collection’ di The Leading Hotels of the World. La collezione comprende 4 nuove aperture a cui si uniscono due hotel storici.



“La Winter Collection include i nostri primi hotel LHW in nuove destinazioni: Samarcanda, Uzbekistan e Montevideo, Uruguay, insieme a nuove aggiunte nelle classiche città italiane di Roma e Milano, montagne austriache e laghi svizzeri – dice Deniz Omurgonulsen, vice president of membership The Leading Hotels of the World -. Come sempre, siamo estremamente orgogliosi di promuovere un'ospitalità indipendente e innovativa, introducendo i viaggiatori più esigenti in nuovi e stimolanti posti in cui soggiornare".

Fra gli ingressi, due sono italiani. Uno è il nuovissimo Portrait Milano di Lungarno Collection, che ha aperto a metà dicembre, l’altro l’Hotel Splendide Royal Roma nato all'interno di una tenuta storica risalente al 1800. Recentemente rinnovato, è situato a pochi passi da Via Veneto e dai giardini di Villa Borghese.



Le altre strutture sono il Samarkand Regency Amir Temur in Uzbekistan che ha debuttato nell’autunno di quest’anno con 233 camere, il Falkensteiner Hotel Montafon in Austria, in apertura a dicembre, l’Hotel Montevideo in Uruguay anch’esso in apertura a dicembre e il Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne, una delle ‘grand dame’ della Svizzera.