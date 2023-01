Auberge Resort Collection official hotels partner sulla maglia della Roma

21:00

Auberge Resorts Collection diviene official hotels partner della Roma e sarà anche sponsor sul retro delle maglie di gara delle prima squadre maschili e femminili della società calcistica e della primavera. È la prima volta che un brand legato ai viaggi di lusso appare sulla maglia della squadra della Capitale

Auberge Resorts Collection è il nuovo player di lusso che sbarcherà in Italia, e più precisamente a Firenze, nel 2024 con l’hotel Collegio alla Querce. Il brand, con 25 boutique hotel e resort negli Stati Uniti, aveva scelto Santorini per il suo debutto europeo lo scorso anno e per l’inizio del 2024 aprirà a Firenze.



Il legame con la Roma passa da Dan Friedkin, presidente della squadra calcistica ma anche charmain and ceo del gruppo alberghiero statunitense: le due società hanno stretto una partnership che permetterà di unire la ricerca di esperienze di viaggio all’insegna del lusso con quella per le forti emozioni che solo la passionalità dei tifosi giallorossi può trasmettere.