08:30

Marriott rafforza gli investimenti in Europa, iniziando uno degli anni che vedranno più debutti e nuove aperture in assoluto dei suoi brand.

Partendo dall’estremo Nord a Tromso, in Norvegia, Moxi Tromso quando aprirà i battenti sarà l’hotel più a Nord di Marriott Bonvoy. Situata al di sopra del Circolo Polare Artico, Tromso è il luogo ideale per sperimentare alcuni dei fenomeni naturali più singolari, come l'aurora boreale e il sole di mezzanotte. Gli interni dell'hotel trarranno ispirazione dall'ambiente circostante, con una tavolozza di colori di blu ghiacciato, grigi e rossi intensi che rispecchiano il paesaggio, abbinati a tessuti ispirati agli abiti popolari tradizionali. Le 208 camere saranno arredate in stile contemporaneo e all’undicesimo piano gli ospiti potranno andare al Bar Moxy, il cuore sociale dell'hotel, con una vista a 360 gradi sulla città dalla sua lounge e dalla terrazza esterna.



W Hotels

Il brand W Hotels debutterà in Ungheria con l'apertura di W Budapest nell’imponente Drechsler Palace in via Andrassy Avenue (patrimonio Unesco), la via dello shopping più lussuosa della città, proprio di fronte allo State Opera House. Disporrà di 151 camere e suite, tra cui una Extreme Wow, la versione lussuosa della suite presidenziale del brand.

Un’altra Extreme Wow Suite sarà disponibile al W Prague, situato in Piazza Venceslao, nel cuore della capitale, in una struttura che segna il debutto del brand in Repubblica Ceca. L'hotel sarà una ristrutturazione dell'ex Grand Europa Hotel, edificato in stile art nouveau nel 1905.



Infine in Germania, a Monaco, nel vivace quartiere West End sorgerà il nuovo Munich Marriott Hotel City West. L'hotel sarà dotato di 398 camere, incluse 12 suite, e di quasi 5.000 metri quadrati di spazi pubblici, tra cui un centro conferenze progettato per ospitare meeting ed eventi su larga scala.