L’Aurora Anguilla Resort & Golf Club attiva un servizio charter da New York

09:21

Un nuovo servizio per collegare direttamente gli Usa con l'Aurora Anguilla Resort & Golf Club: il 22 dicembre ha debuttato l'Aurora Anguilla Public Air Charter Service, con aerei in partenza dall'aeroporto della contea di Westchester di New York e arrivo all'aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd di Anguilla.

Il servizio diretto da e per New York sarà operato con 2 voli a settimana il giovedì e la domenica abbinati a pacchetti da 4 e 7 notti.



Solo gli ospiti del resort possono prenotare l'esperienza o attraverso il "Fly Direct Plane Package" che include un volo charter e sistemazioni all’Aurora Anguilla. In alternativa, gli ospiti possono aggiungere il proprio volo a una prenotazione della camera già esistente. I voli charter sono operati da Best Jets International.



L'aggiunta di questo programma offrirà maggiore flessibilità e comfort agli ospiti che visitano il resort dopo la sua ristrutturazione multimilionaria. Nel dicembre 2021, la proprietà è stata rinominata Aurora Anguilla Resort & Golf Club ed è ora gestita da Salamander Hotels & Resorts.



Il proprietario del resort, Richard M. Schulze, ha riaperto il mese scorso l'Avalon Links Short Course, il nuovo campo a 9 buche e i ristoranti Tokyo Bay e D Richard's, unica steakhouse dell'isola aperta per la cena. Il resort offre sette ristoranti e lounge con varie offerte culinarie che onorano il patrimonio gastronomico di Anguilla.



A breve aprirà anche un parco per attività varie, con un anfiteatro da 500 posti per spettacoli dal vivo; e presto il resort avrà anche un parco acquatico, un complesso di campi da tennis e da pickleball.