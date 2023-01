Elite Travel Italy, nasce la Dmc lusso fra autenticità e tecnologia

12:23

È nata ufficialmente 20 giorni fa, ma il lavoro di costruzione è iniziato già nell'ottobre del 2022 e vuole essere una proposta giovane nel mondo dell’offerta luxury travel italiana. Così Cosimo Spagnesi (nella foto), ceo & founder, racconta Elite Travel Italy, nuova realtà nel mondo delle Dmc dedicate al lusso tricolore.

“Siamo nati da poco e siamo una struttura giovane, ma composta tutta da persone già attive nel turismo – spiega –. Operiamo su quasi tutto il territorio nazionale: siamo particolarmente presenti sulle grandi città d’arte e del Sud Italia, in particolare su Sicilia, Puglia, Costiera Amalfitana, Capri, ma abbiamo una presenza importante anche sui laghi del Nord e sulle Dolomiti, che sono la nuova scoperta del mercato americano”.



Elite Travel lavora, infatti, principalmente con i mercati del Nord America e del Canada e ha scelto di operare sul B2B e di rivolgersi al segmento alto di gamma. “Proponiamo un lusso autentico – spiega Spagnesi – selezionando fornitori hyperlocal e strutture che siano slegate dalle stelle e dagli standard di catena, preferendo invece boutique properties. Ma costruiamo l’esperienza sul cliente, e quindi e ovvio che se la richiesta riguarda un hotel di catena siamo in grado di soddisfarla”.



Al momento la Dmc non si rivolge al segmento gruppi, ma preferisce lavorare sul leisure individuale. “I nostri obiettivi per quest’anno non sono tanto numerici, anche se prevediamo di chiudere con 1,5 milioni di fatturato a fine anno, quanto di posizionamento e di riconoscibilità sia nei confronti dei nostri fornitori, con cui vogliamo instaurare un rapporto di partnership, sia con i travel advisor e le agenzie che sono nostre clienti” aggiunge Spagnesi.



In attesa di debuttare, nei prossimi mesi, con un supporto tecnologico che andrà incontro alle esigenze sia delle agenzie clienti sia dei viaggiatori: l’operatore sta infatti testando una app sulla quale sarà presente tutto il viaggio, tutti i documenti necessari, dai voucher alle prenotazioni ai biglietti. “Inoltre, attraverso la app il cliente potrà sempre chattare con noi, con il suo travel advisor e anche con i fornitori che gli faranno vivere l’esperienza, in modo da garantire una presenza continua e non far mai sentire il viaggiatore abbandonato”.