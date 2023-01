08:35

L’Italia si sta sempre più configurando come un palcoscenico unico per il turismo di lusso. La tendenza più evidente di questo inizio 2023, come emerge dal servizio di apertura del primo numero dell'anno di TTG Magazine, anche online sulla Digital edition, dalla ricettività fino all’offerta di servizi, guarda a un riposizionamento verso l’alto del prodotto tricolore.

D’altro canto, gli ultimi numeri relativi al segmento high end promettono ai player grandi risultati: secondo Research Dive entro il 2028 il valore del luxury travel arriverà a superare i 1.369 miliardi di dollari. Un piatto troppo ricco per farselo sfuggire.



Sul numero di TTG Magazine oggi in distribuzione, il comparto dell’alto di gamma, dai grandi gruppi alberghieri alle dmc, ha evidenziato con soddisfazione questa svolta della Penisola. Ma ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme: attenzione alla qualità.



