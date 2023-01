La Puglia vira sul lusso: il Rosa Marina Resort passa a Melpignano

11:00

La Puglia è sempre più terra di conquista per i brand di lusso. Dopo gli annunci di prossime aperture di Belmond, Four Seasons, Melià e Mandarin Oriental, e dopo le aperture di Rocco Forte con Torre Maizza e Baglioni Hotels & Resorts con Masseria Muzza, anche il re del lusso pugliese, Aldo Melpignano, muove nuovi passi.

Secondo quanto riporta Repubblica.it, infatti, il gruppo San Domenico Hotels, che nella regione già è presente con la Masseria San Domenico, con Borgo Egnazia e altre masserie di lusso, si è aggiudicato la gestione del Rosa Marina Resort, quattro stelle di proprietà della società pugliese Alimenti del gruppo Marseglia.



L’obiettivo è trasformare il Rosa Marina Resort in un albergo di lusso. La struttura, che si estende su una superficie di 100mila metri quadrati con 248 camere, verrà ristrutturata ed è prevista in apertura per questa primavera: le camere diminuiranno come numero, gli spazi saranno ammodernati e verrà introdotta una qualità di servizi simile a quella sperimentata nelle strutture della famiglia Melpignano.