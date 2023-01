Anantara sbarca in Francia: prima apertura in Costa Azzurra

16:24

Anantara debutta in Francia. Il gruppo si appresta a inaugurare l’Anantara Plaza Nice Hotel, primo indirizzo nel Paese, che sorge all’interno un gioiello architettonico del XIX secolo sul lungomare di Nizza.

La struttura si affaccia sulla Promenade des Anglais e sui giardini Albert 1ER.



I dettagli

Al suo interno 151 camere, tra cui 38 suite - molte delle quali con terrazze e balconi con affaccio sul mare - una nuova Anantara Spa, uno spazio per seminari con sei sale riunioni e una sala da ballo, nonché di un elegante ristorante e bar sulla terrazza con vista panoramica a 360 gradi sulla Baie des Anges e sulla vecchia Nizza.



A firmare il restyling dell'edificio importanti studi di architettura, tra cui David Collins Studio, Jean-Paul Gomis e TBC Studio.



Il progetto rispetta lo stile neoclassico della struttura originale, primo hotel di lusso di Nizza, aperto per la prima volta nel 1848.



Tra le camere di punta della struttura, la Signature Suite Baie des Anges, di 54 metri quadrati, dotata di un'ampia zona giorno, un angolo cottura e una terrazza panoramica con vista sulla Baia, famosa in tutto il mondo; e la Suite Presidenziale di 75 metri quadrati situata al 5° piano, con vista mozzafiato sulla Baie des Anges e terrazza privata.



Sul rooftop è poi presente il SEEN by Olivier, ristorante signature dell'hotel, guidato dello chef-imprenditore portoghese Olivier da Costa.