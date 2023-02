Arrivano in Italia le Exclusive Homes di Mandarin Oriental

15:17

Sbarcano anche in Italia le Exclusive Homes di Mandarin Oriental, lanciate nel 2022 come collezione di residenze private in collaborazione con StayOne. E la scelta è ricaduta sulla regione che più di tutte si sta caratterizzando come destinazione top per il lusso italiano: la Puglia.

“Dopo il successo del 2022, siamo entusiasti di offrire nuove destinazioni e nuove esperienze ai nostri fan in tutto il mondo” dice James Riley, group chief executive di Mandarin Oriental Hotel Group.



In Puglia il gruppo apre 2 proprietà: la Masseria Petrarolo a Monopoli (nella foto), immersa in oltre 50 ettari di uliveti. La struttura offre nove camere da letto e nel restauro molte caratteristiche originali sono state preservate, come un'antica campana usata per avvisare gli abitanti della contrada dell’arrivo dei pirati e la Masseria Pistola a Alberobello con dieci camere da letto caratterizzata dai soffitti conici tipici dei trulli.



Accanto alle strutture italiane, Mandarin aggiunge altre 6 Exclusive Homes: l’Uluwatu Estate a Bali con 8 suite indipendenti, Villa O a Saint-Jean-Cap-Ferrat in Francia, la Villa Palmira a Super Cannes e la Villa Riviera a Saint-Paul-de-Vence, sempre in Francia, collocata all’interno di una comunità privata sulle colline di Saint-Paul-de-Vence.



E ancora due strutture in Spagna, la Casona de Los Sueños a La Zagaleta a Marbella con sei camere da letto con bagno privato e una master suite che conduce direttamente alla terrazza superiore e la Can Pantera a Jesús, Ibiza, anch’essa collocata all’interno di una comunità privata.