Nasce Romeo Collection: il Romeo Napoli apre un ‘gemello’ a Roma

12:22

Dal Romeo Hotel di Napoli, famosissimo 5 stelle realizzato nella sede storica della flotta Lauro, nasce la Romeo Collection.

La proprietà ha infatti annunciato l’apertura, nella seconda parte del 2023, di Romeo Roma, che ha l’obiettivo di essere un resort urbano nel cuore della Capitale. L’hotel sarà realizzato in un palazzo storico risalente alla fine del 1500 e come caratteristica in linea con il primo nato del gruppo, sarà espressione e opera di un grande architetto. Se il Romeo di Napoli è stato disegnato da Kenzo Tange, l’albergo romano è invece stato affidato al team di architetti dello Studio Zaha Hadid.



Non si hanno ancora dettagli sulla struttura della Capitale, anche se viene presentato come un hotel ‘gemello’ del suo predecessore napoletano.