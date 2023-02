13:34

Una programmazione 'fuori dai circuiti', che tocca le destinazioni più rinomate, come Copenaghen o Edimburgo, e quelle minori, come Leknes nelle isole Lofoten o Ísafjörður in Islanda. Explora Journeys lancia la sua prima serie Destination Experiences per Explora I.

Il brand di viaggi e lifestyle di lusso di Msc Crociere alza il velo su una selezione di esperienze straordinarie nell’Europa settentrionale, che permetteranno agli ospiti della nave di esplorare natura mozzafiato, culture autentiche e prelibatezze culinarie.



Le esperienze sono pensate per piccoli gruppi, da due a 25 ospiti.



“Per creare le nostre esperienze, abbiamo cominciato dalla comprensione della vera essenza di ogni destinazione, identificando poi modi nuovi per offrire ai nostri ospiti l'opportunità di immergersi nella cultura locale, assaporare cibo autentico e scoprire gemme nascoste - Sacha Rougier, Head of Itinerary Planning and Destination Experiences di Explora Journeys -. Abbiamo selezionato i tour operator nostri partner uno a uno, consapevoli del fatto di volerci differenziare in modo netto proponendo agli ospiti una serie molto ampia di esperienze, ciascuna delle quali in grado di connettersi a fondo con la destinazione. Sotto l'egida del Global Sustainable Tourism Council (Gstc) collaboriamo con Travelife for Tour Operators, il programma di formazione, gestione e certificazione della sostenibilità nel turismo leader a livello internazionale.”



Le proposte

Tra le proposte, un'escursione di nordic walking a Geiranger e una traversata a bordo di un nave vichinga dal porto di Molde a un villaggio di pescatori del Settecento; una visita guidata di Copenaghen in kayak; un sorvolo in elicottero decine di crateri vulcanici o nuotando nella famosa laguna blu; un'escursione nei boschi con sessione di meditazione a Göteborg; un'escursione unica per la città di Rotterdam a bordo di un tram con musica dal vivo; accesso Vip al Royal Edinburgh Military Tattoo, uno degli spettacoli musicali più belli al mondo.



E ancora, in Groenlandia, un'escursione in elicottero con atterraggio su un ghiacciaio o una visita alle terme di Uunartoq con immersione nelle sue acque bollenti.



Le esperienze sono prenotabili nell'ambito dei viaggi inaugurali con partenze dal 17 luglio 2023, con la possibilità di arricchire il viaggio con soggiorni in hotel di lusso prima e dopo la crociera.