Mandarin Oriental al Cairo, rinasce lo storico Shepheard Hotel

Mandarin Oriental sta facendo rinascere a nuova vita una delle icone dell’ospitalità di lusso egiziana: lo storico Shepheard Hotel del Cairo, inaugurato nel 1841. La ristrutturazione, a opera dell’interior design parigino Sybille de Margerie, ha il compito di preservare il design dell’edificio storico migliorando al contempo i servizi e il suo completamento è previsto per il 2024.

La Compagnia generale egiziana per il turismo e gli hotel (Egoth) ha recentemente confermato che a gestiree finanziare il progetto sarà Al Sharif Group, con sede in Arabia Saudita.



I servizi

Situata sulla sponda orientale del fiume Nilo, nel cuore del centro del Cairo, la struttura disporrà di 188 camere e 88 suite, molte con balcone. Mandarin Oriental Shepheard includerà anche cinque ristoranti e bar, tra cui un ristorante sul tetto per mangiare all'aperto, oltre a un esclusivo club lounge. L'hotel offrirà ampi spazi funzionali, tra cui una rooftop ballroom. Una Spa al Mandarin Oriental fornirà otto suite per i trattamenti, mentre ulteriori servizi benessere includono una piscina olimpionica coperta, una piscina panoramica, un salone di bellezza, un centro fitness e un miniclub.



Il contratto da 16,36 milioni di dollari di Egoth con Al Sharif include la costruzione di un ampliamento di 14 piani dell'hotel su un'area di 1.000 metri quadrati e un garage fino a quattro piani interrati nel nuovo edificio, oltre ai lavori di sviluppo e ristrutturazione dell'edificio principale dell'hotel.