Marriott e Ritz-Carlton offrono esperienze esclusive con la Formula 1

13:40

In vista dell’inizio del campionato di Formula 1, Marriott Bonvoy attraverso il brand Ritz-Carlton lancia 11 esperienze Vip legate all’automobilismo in accordo con il team Mercedes-AMG PETRONAS F1.

Gli iscritti al programma fedeltà Marriott Bonvoy potranno utilizzare i punti guadagnati con i propri viaggi e attività per vincere pacchetti esclusivi, come un giro nel circuito a bordo di un'auto Mercedes-AMG ad alte prestazioni guidata da un pilota del Team Mercedes o una notte a bordo dello yacht del Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 durante il Gran Premio di Monaco.



E ancora i pacchetti Ultimate Weekend di Ritz-Carlton a Miami, Montreal e Città del Messico, dove l'accesso Vip alla gara sarà accompagnato da vantaggi unici del brand, tra cui soggiorni in hotel, trattamenti spa e suggestive esperienze gastronomiche, l’accesso ai dietro le quinte del Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 durante il weekend delle gare o l’accesso all'iconica Silver Arrows Lounge del Ritz-Carlton di Miami, Montreal, Singapore, Las Vegas, Città del Messico e Abu Dhabi, dove i vincitori di Marriott Bonvoy Moments e altri Vip avranno la possibilità di godere della rinomata ospitalità del brand.



Per gli appassionati è anche disponibile una visita guidata allo stabilimento del Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 a Brackley, nel Regno Unito, dove potranno visitare le strutture all'avanguardia in cui più di 950 membri del team Mercedes lavorano costantemente per preparare tutte le attività sulla pista, dalla progettazione e lo sviluppo della vettura alla simulazione all'avanguardia e ai servizi di ingegneria su misura ed esperienze personalizzate con il Team Mercedes-AMG PETRONAS F1, compresi i piloti Lewis Hamilton, George Russell e Mick Schumacher, il Team Principal e ceo Toto Wolff e gli ingegneri del team.



"Da Jeddah a Silverstone, fino alla gara d'esordio a Las Vegas, siamo entusiasti di offrire ai soci Marriott Bonvoy la possibilità di vivere un weekend al fianco del Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 - dice Jackie McAllister, vice presidente loyalty brand & Moments marketing di Marriott International -. Le esperienze Marriott Bonvoy Moments saranno disponibili per tutta la stagione, offrendo ai viaggiatori nuovi modi per vivere la loro passione per il Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 e per le corse automobilistiche."