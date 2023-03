Sulle orme di White Lotus o dei propri avi: si apre l’estate siciliana di Rocco Forte Hotels

08:00

È già estate nelle strutture Rocco Forte Hotels. Si aprirà il 16 marzo la stagione2023 nelle strutture siciliane. Diverse le novità, a partire dall’arrivo di Isidoro di Franco, nuovo Cluster General Manager per la regione, che avrà il compito di supervisionare la gestione e lo sviluppo di Villa Igiea, del Verdura Resort e delle Rocco Forte Private Villas sulla costa agrigentina.



Le novità

Sul fronte dell’offerta, sono diversi i servizi che andranno ad arricchire le esperienze in loco per gli ospiti delle strutture.

Il Verdura Resort si presenterà in una veste inedita, in seguto a un importante operazione di restyling, che ha coinvolto le camere e suite.



Le Rocco Forte Private Villas offriranno una serie di servizi esclusivi, pensati in particolare per i soggiorni in famiglia o con gruppi di amici: feste a tema in villa per bambini con allestimenti a tema Regno del mare, Circo o Animali della Giungla; serate cinema sotto le stelle a bordo piscina; cene private in villa con menu che spaziano dalle ricette siciliane autentiche ai piatti iconici del Verdura fino alle Barbecue Night; e passeggiate a cavallo, adatte a grandi e piccini.



Anche per questa stagione, il Verdura Resort proporrà pacchetti e attività per le famiglie, gli sportivi e i viaggiatori più esigenti (dalle lezioni di cucina ai corsi fitness, fino ai pacchetti benessere). Torneranno inoltre le accademie con i campioni dello sport, come la Golf Academy; e dal 7 aprile la Tennis Academy, che vedrà come protagonista del primo appuntamento stagionale lo svedese Mikael Tillstrom, proseguendo fino ad ottobre con importanti personalità di livello internazionale, fra cui Olivier Rochus, Omar Camporese, Francisco Clavet e Bernd Karbacher.



White Lotus Experience

Sull'onda del successo della seconda stagione di White Lotus, girata in Sicilia, Villa Igiea lancerà le White Lotus Experience, che permetteranno di scoprire alcune delle location più iconiche dove è stata girata la serie culto. Si partirà da Cefalù, dove gli ospiti potranno scegliere se dedicarsi a escursioni, visite nei luoghi d’arte, scoprire la gastronomia locale o rilassarsi sulla spiaggia nella pittoresca baia del borgo; per poi proseguire fino a Villa Tasca. Al termine della giornata, si tornerà a Villa Igiea per una serata esclusiva all’Igiea Terrazza Bar, dove è ambientata la cena del secondo episodio.



Inoltre, fra le nuove le esperienze disponibili sia a Palermo sia a Sciacca, una partnership con dimore e proprietà esclusive permetterà agli ospiti di Rocco Forte Hotels di visitare location come Villa Bordonaro, nel cuore di Palermo, o l’Abbazia di Santa Maria del Bosco nel comune di Contessa Entellina. Ad accompagnare i membri di alcune delle più prominenti famiglie nobiliari siciliane.



Alla ricerca delle radici

Per chi invece vorrà ritrovare le proprie origini Rocco Forte Hotels propone l’Ancestry Concierge, una figura che già dalle fasi di programmazione del viaggio potrà aiutare gli ospiti a risalire alle proprie radici familiari, organizzando una visita al Paese in cui una volta vivevano i propri avi e – quando possibile – incontrare eventuali discendenti che abitino ancora lì.