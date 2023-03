Regent Seven Seas lancia la sua World Cruise più lunga tra le meraviglie del globo

09:16

Un viaggio di oltre 154 notti alla volta di 41 paesi. Regent Seven Seas Cruises lancia ‘World Cruise-The Sense of Adventure’ la sua crociera intorno al mondo più lunga di sempre alla scoperta delle meraviglie del globo.

L’itinerario sarà operato dal Seven Seas Mariner, dotata di Deluxe Veranda Suites, che salperà dal porto di Miami il 10 gennaio 2026 per toccare le destinazioni più suggestive delle Americhe, del Sud Pacifico, dell’Oceania, nonché dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa.



Tra le esperienze, anticipa Travel Mole, escursioni a terra e pernottamenti in 16 destinazioni, che includono Bora Bora, Darwin e Walvis Bay, e la Namibia.



I passeggeri avranno inoltre occasione di visitare 47 siti Unesco.