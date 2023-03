08:35

L’unicità dell’esperienza è il filo conduttore della nuova edizione di TTG Luxury, il magazine di TTG Italia interamente dedicato all’alto di gamma. La Spring edition - in uscita mercoledì 15 marzo sulla digital edition e in distribuzione dal 16 al 18 marzo alla Bmt Napoli - racconterà la crescente ricerca da parte dei viaggiatori altospendenti di esperienze uniche, da vivere in modo super-esclusivo e privato. Un’esigenza che porta le destinazioni a ripensare l’offerta e gli operatori a lanciare prodotti inediti, come le crociere polari.

I temi

Tra gli altri temi che sarà possibile leggere sulle pagine di TTG Luxury, un viaggio tra le 'gemme segrete' dell’ospitalità made in Italy, da scovare lungo la Penisola; la svolta glamour della Sicilia, sull’onda del successo della serie Hbo ‘White Lotus’; e l’evoluzione delle lounge e delle First class delle compagnie aeree per rispondere ai desideri dei passeggeri high-end. Non mancheranno interviste, inchieste e approfondimenti.



Nelle agenzie Gattinoni

Questo numero si avvarrà, inoltre, di un partner di rilievo: il Gruppo Gattinoni. TTG Luxury sarà infatti distribuito in tutte le sue agenzie di viaggi.



Il magazine sarà sfogliabile online a questo link.