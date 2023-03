di Remo Vangelista

Esigente, riservato e in molti casi fedele. Stiamo parlando del nuovo cliente che frequenta agenzie di viaggi top, quelle che fanno la differenza per davvero. È in atto una vera e propria rivoluzione nella fascia alto spendente, per viaggiare con tutti i comfort possibili, mantenendo però un profilo basso e riservato.

In tutti i settori dell’industria turistica si segnala un forte incremento dello scontrino medio, dalle crociere agli hotel, dalle first delle compagnie aeree alle isole private. Per sondare e scoprire dove sta andando il mercato i giornalisti di TTG Luxury hanno chiesto agli albergatori e agli agenti di viaggi di raccontare retroscena e richieste dei clienti.



Viene fuori un quadro sempre più proiettato verso l’alto, dove la personalizzazione ha raggiunto livelli impensabili sino a poche stagioni fa. Torna così alla ribalta il contatto umano, che in questa fascia di mercato si riprende il palcoscenico, “perché l’alta gamma non può essere gestita con la tecnologia. A volte siamo noi a creare i loro desideri e senza fare ricorso a database con migliaia di fornitori”, si legge nell’inchiesta all’interno del nostro magazine.



Una filosofia che ha contagiato anche l’ospitalità di casa nostra, contribuendo alla nascita di numerose strutture di fascia luxury capaci di garantire una privacy assoluta. I grandi brand e una lunga e nutrita schiera di investitori privati hanno infatti deciso di puntare sulla Capitale. Il turismo definito mordi e fuggi resta ancora prioritario, ma l’ondata di opening della fascia alto spendente cambierà presto anche l’aspetto turistico di Roma.



Mentre a Milano è in atto l’ennesima rivoluzione turistica, dove il traffico d’affari sta lasciando spazi e investimenti a un’anima più leisure, ma personalizzata all’estremo.



Condizione che ora pare possibile anche a bordo degli aerei. Le first class che qualche anno fa sembravano aver intrapreso il viale del tramonto sono improvvisamente tornate a risplendere. E si va dalla suite plus di Lufthansa, autentica camera volante, alle nuove prime classi di Air India e Qantas che non hanno limitato gli investimenti ingaggiando anche studi di design londinesi.



E chi vuole riservarsi un’esperienza quasi unica ora può fare rotta per Artide e Antartide, luoghi dove poter disporre delle licenze di navigazione è già un lusso quasi inarrivabile. Una vera e propria spedizione, per sentirsi pionieri della vacanza polare.



Il nuovo numero di TTG Luxury è disponibile online a questo link