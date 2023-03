Explora Journeys, due ingressi nella squadra dirigenziale

12:00

Cresce il team dirigenziale di Explora Journeys. Il brand di lusso del Gruppo Msc annuncia la nomina di di Norbert Stiekema alla posizione di chief commercial officer e di Vanessa Vollmann per il ruolo di head of people.

In qualità di cco, Stiekema sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del brand e sosterrà il lancio di Explora I. Vollmann sarà, invece, responsabile della gestione delle risorse umane presso il quartier generale del brand a Ginevra e si occuperà di questioni relative all’Hr anche su mercati chiave per il personale di terra.



“Mentre ci prepariamo al varo della nostra prima nave, Explora I, nella seconda parte dell’anno e della nostra intera flotta di sei navi entro cinque anni, dobbiamo avvalerci delle persone più esperte per consentire al nostro brand di realizzare il suo pieno potenziale nel segmento delle crociere di lusso. Per questo - dichiara il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer - sono estremamente felice che Norbert e Vanessa, due grandi professionisti dalla vasta esperienza nel settore dei viaggi e dell'ospitalità, oltre che nell’ambito dei beni di consumo di lusso, abbiano deciso di unirsi a noi in questa fase del nostro viaggio. Ci troviamo infatti all’inizio di una traiettoria di crescita organica come mai si sono viste nel nostro segmento di mercato”.