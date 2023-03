Dormire in un castello Tudor sul lago Maggiore (con tanto di fantasma)

15:55

Un castello in stile Tudor con tanto di fantasma per passare un long weekend ricco di storia, natura e un pizzico di mistero. Non serve andare in Inghilterra: la ricerca si può fermare al Castello Dal Pozzo, sul lago Maggiore, nei pressi di Arona.

“La proprietà comprende tre strutture, un palazzo che ospita 29 camere, le antiche scuderie, con 8 camere e il castello vero e proprio, con 9 stanze, una biblioteca che è anche casa comunale e dove si possono celebrare matrimoni, una chiesetta privata e il fantasma di lady Barbara che ogni tanto si fa sentire”. A raccontare le novità del luxury boutique hotel sul lago Maggiore è Ivan Quaglia, sales director della struttura.



“Oltre alle 46 camere, il Castello dal Pozzo ha in vantaggio di essere a 25 minuti di auto da Malpensa e a 40 minuti di Milano, facilmente raggiungibile e permette di immergersi totalmente nella natura, grazie al suo parco da 26 ettari con tanto di laghetto” dice Quaglia.



Il castello offre agli ospiti anche il ristorante Le Fief, con cucina tipicamente italiana del territorio, il Dan Garden, una steak house che serve carne piemontese, un american bar e il Folia Life, un pool bar perfetto per l’estate.



“Ci rivolgiamo a 4 segmenti: il leisure internazionale e nazionale, il Mice, grazie a una conference room modulabile che può ospitare fino a 260 persone, il wedding, perché appunto la biblioteca del castello è casa comunale, e quindi ci si può sposare con rito civile, mentre nel castello è presente anche una cappella privata, e i golfer, grazie ai 7 campi da gioco situati nelle vicinanze della struttura”. Per ora il Castello non dispone di una spa, ma i trattamenti vengono eseguiti in alcune suite o camere ad hoc, ma il progetto è realizzare un centro benessere.



La struttura è aperta da aprile a novembre, ma è sempre disponibile, anche in inverno, in caso di buy out.