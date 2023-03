08:31

L'Italia è un Paese ricco di gemme nascoste. Piccoli tesori dell'hospitality da scoprire dentro le mura di un borgo, in cima a un monte, tra i vigneti o nascoste in città.

Si tratta spesso di boutique hotel caratterizzati da una forte identità, dove ogni camera racconta una storia e dove ogni dettaglio è frutto di cura e ricerca. Massima è l'attenzione ai servizi e allo stile: il design è sofisticato, talvolta eclettico.



TTG Luxury, anche in questa edizione, ne ha cercati e trovati su e giù per la Penisola. Quattro le strutture sotto i riflettori: Castelbrando, a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, il Paradis di Pietrasanta, in provincia di Lucca, il castello di Granarola, in provincia di Pesaro-Urbino, e Casa Clàt, boutique hotel segreto a Cagliari.



Il servizio completo su TTG Luxury, disponibile online a questo link