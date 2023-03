Vakkaru Maldives: lusso ed esclusività sull'atollo di Baa

di Lino Vuotto

09:19

E' entrato sul mercato italiano lo scorso anno e ha da subito avuto un buon riscontro per un pubblico alla ricerca della qualità e dell’esclusività alle Maldive. Del resto su The Vakkaru può annoverare tra i propri clienti un nome come quello di Madonna, che lo ha scelto la scorsa estate soggiornando nel super residence da 950 metri quadrati, evidentemente il complesso situato nell’atollo di Baa può garantire qualcosa di più rispetto alla media.

“Il resort si trova nell’unico atollo che fa parte del patrimonio Unesco – evidenzia Janice Tan, director of sales and marketing -. L’isola era una piantagione di noci di cocco e ne conserva ancora 2.500 piante. In più c’è una coltivazione autoctona a disposizione della struttura”.



A livello di offerta il Vakkaru propone 113 villas suddivise in 12 tipologie, con dimensioni che variano da 115 a 950 metri quadrati per l’esclusivo residence. Molte di queste possono anche contare sulla piscina privata. Sul fronte enogastronomico i clienti possono contare su 5 diversi ristoranti tra cui anche una proposta italiana, l’Isoletta; ma il vero fiore all’occhiello si chiama Vakkaru Reserve, la cantina dal valore di 100 milioni di euro in grado di proporre i migliori vini provenienti da tutto il mondo.



Ideale per famiglie e coppie (altissima la richiesta sul fronte dei viaggi di nozze) il Vakkaru offre diversi plus come il Merana Spa con 12 stanze dedicate ai diversi trattamenti, centro fitness, campi da tennis, un cinema all’aperto nella giungla ed esperienze come lo snorkeling con le mante. Immancabile la possibilità di sposarsi in loco con numerose ambientazioni.