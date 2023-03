Sircle Collection apre un all penthouse hotel nella Torre Velasca di Milano

09:21

È quanto di più iconico ci sia nella skyline di Milano (a parte, ovviamente, il Duomo) ad ospitare un nuovo hotel che si pone come place to be della città: nella Torre Velasca nascerà, infatti, nel 2024, il nuovissimo Sircle Milan, nuovo brand lifestyle di Sircle Collection.

Sircle Collection è un marchio di ospitalità innovativo che crea hotel, ristoranti, club members only, concept store e spa unici nel loro genere nei quartieri più stimolanti d'Europa. Il brand Sircle Hotel si va ad unire ai marchi già nelle mani della capogruppo Sircle: Sir Hotels, Max Brown Hotels, Park Centraal Hotels, Àterre e i club privati The Cover.



Inserito all’interno di una pipeline impressionante, che nei prossimi due anni vedrà sbarcare i diversi brand in varie parti d’Europa, l’hotel nella Torre Velasca di Milano rappresenta uno degli investimenti più significativi del gruppo, anche se non l’unico sulla città. Nell’autunno di quest’anno, infatti, Sircle Collection sbarcherà in Italia, sempre a Milano, con il Max Brown Milan struttura vicino al Duomo e al Teatro alla Scala che metterà a disposizione 64 camere caratterizzate dal design eccentrico sinonimo del marchio.



L’operazione Torre Velasca, invece, vedrà la luce nel 2024. Si tratta di un progetto di restauro che ospiterà 72 penthouse ultra luxury collocate tra il 19° e il 26° piano, con dimensioni da 85 a 360 metri quadrati, ognuna dotata di una terrazza esterna con una vista sulla città, il club privato The Cover di Sircle Collection e un'imponente spa e palestra, che si estenderanno su 11 piani dell'edificio. Lo studio di architettura e interior design Dimorestudio realizzerà l’interior design della struttura.



“Siamo entusiasti di espanderci in Europa in un momento così cruciale per l'evoluzione di Sircle Collection – dice Liran Wizman, fondatore di Sircle Collection -. L'apertura di Sircle Milan aggiungerà dinamismo e unicità al marchio in continua evoluzione”.



La pipeline

Le aperture milanesi sono solo una piccola parte della robusta espansione messa in programma da Sircle Collection. Il gruppo ha infatti in programma di sbarcare a Vienna e ad Amsterdam con il suoi club privati The Cover, mentre nell’autunno di quest’anno debutterà il Sircle Londra, il primo hotel del nuovo brand, situato sulla Devonshire Square in Liverpool Street. La struttura ospiterà un hotel di 81 camere, una palestra, uno studio di yoga e un ristorante Seven North dello chef israeliano Eyal Shani, nonché il club privato The Cover.



E ancora, Sircle Collection aprirà nell’inverno 2023 due hotel a marchio Max Brown ad Atene e a Vienna, un albergo a marchio Àterre, progettato per long stays, a Rotterdam e un hotel a marchio Sir a Praga.