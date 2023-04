Silversea, la cucina stellata di chef Mauro Colagreco racconta la Costa Azzurra

12:35

La cucina stellata di Mauro Colagreco sale a bordo di Silversea Cruises. La compagnia di crociere uplevel ha siglato una partnership con il ristorante guidato dallo chef: il tre stelle Michelin ‘Mirazur’.

L’operazione ha l’obiettivo di offrire una nuova esperienza culinaria immersiva sulla Costa Azzurra.



L’esperienza - parte del programma culinario di Silversea ‘S.A.L.T.’ (Sea and Land Taste) - porterà i passeggeri di Silver Moon, Silver Down, Silver Nova e Silver Ray nel cuore delle tradizioni culinarie francesi a Mentone e sarà disponibile durante gli scali a Mentone e Monte Carlo nell'estate 2023 e nell'estate 2024.



Si inzierà con una visita al mercato nel centro storico di Mentone, dove i fornitori di Mirazur introdurranno gli ospiti alla cultura alimentare regionale, così come ai prodotti locali, dalle verdure fresche di stagione ai formaggi distintivi.



Un membro del team Mirazur guiderà piccoli gruppi fino a 12 ospiti attraverso il mercato.



Successivamente, i viaggiatori visiteranno la panetteria sostenibile e artigianale dello chef Mauro Colagreco, Mitron, dove impareranno a conoscere i cereali antichi e assaporeranno una gamma di pane e pasticcini tradizionalmente cotti, prodotti in modo sostenibile attraverso l'agricoltura biologica certificata.



Gli ospiti visiteranno il forno, il più antico forno a legna di Menton, per incontrare gli esperti panettieri artigianali e per vedere in prima persona come le diverse varietà di grano vengono macinate ogni giorno per preservare la freschezza e il sapore.



Gli ospiti poi si dirigeranno ai Santuari del Mirazur, cinque orti biodinamici a diverse altitudini, dal mare alle montagne, di proprietà del ristorante e immersi tra Monte Carlo e il confine italiano, dove squadre di giardinieri studiano le migliori condizioni per 39 varietà di pomodoro, i famosi limoni di Mentone e varie verdure.



Il tutto si concluderà con un menu degustazione di nove portate nella cucina privata di Mirazur. I partecipanti si immergeranno in un viaggio sensoriale ben definito che è incentrato su piatti audaci provenienti principalmente dai giardini Mirazur, così come sul pesce, fresco del Mar Mediterraneo sottostante, che varia a seconda della stagione.