Il Four Seasons Resort Sharm El Sheikh raddoppia

14:41

Sull’onda del successo del turismo in Egitto quest'anno, il Four Seasons Resort Sharm El Sheikh presenta le novità, che a seguito di un importante piano di investimenti ha portato la struttura a raddoppiare l’offerta ricettiva.

"Abbiamo inaugurato una nuova fase del resort, tra i più amati d'Egitto fin dalla sua inaugurazione 21 anni fa, raddoppiando le dimensioni della struttura, introducendo nuove sistemazioni, luoghi di intrattenimento e ristoranti, all’insegna dei massimi livelli di servizio e qualità che contraddistinguono Four Seasons” dice il direttore generale Leon Baum.



Situato su un tratto di costa privata lunga un chilometro, Four Seasons Resort Sharm El Sheikh è immerso tra giardini con palme e fontane rivestite di mosaici. Il resort mette a disposizione 115 nuove camere e suite con vista sul Mar Rosso. Sono perfette per famiglie, gruppi di viaggiatori e ospiti esigenti. La combinazione di colori è stata creata da Wimberley Interiors sulle note delle sabbie dorate e acque azzurre di Sharm El Sheikh, in perfetta sintonia con l'ambiente circostante.



Accanto ad esse è nato The Palace, una residenza indipendente fronte mare con tre camere da letto, progettata per ospitare reali, figure internazionali e l'élite mondiale. Distribuita su 565 metri quadrati, è la signature suite più importante del resort. Con una sala fitness privata, una sala per i trattamenti termali, uno spogliatoio, uno spazio per l'ufficio e strutture residenziali complete, questo rifugio offre il massimo della raffinatezza e privacy. Giardini, un'ampia terrazza con un tavolo da pranzo da otto posti e due piscine a pochi passi dalla spiaggia privata creano ulteriori opportunità di spazi all'aperto.



Il resort ha inoltre inaugurato un nuovissimo centro di immersione che offre una piscina e un'aula dedicate all'addestramento; si propone inoltre come una destinazione culinaria a Sharm El Sheikh, guidata dal direttore Food and Beverage Simone Cerea. "I nostri ristoranti introducono a Sharm El Sheikh una cucina di livello mondiale, con l'aggiunta di nuovi concept per la destinazione" dice.



Si tratta di Yatai che offre sapori ispirati ai viaggi in Asia, Zitouni per l'autentica cucina libanese e araba, Breeze, direttamente sulla spiaggia e Luna, padiglione all’aperto a bordo piscina con cucina innovativa dal Messico al Perù.