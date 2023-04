Nuovi hotel di lusso: i 100 migliori al mondo

di Cristina Peroglio

Un viaggio attraverso 100 alberghi appena aperti o usciti da una grande opera di ristrutturazione che non si possono non visitare in questo 2023. È quello che propone Travel+Leisure, che lancia il suo elenco di 100 ‘Best new hotels in the World’.

Si va dalle grandi aperture, come il Peninsula Istanbul o l’Aman New York, dal Naviva di Four Seasons in Messico all’Atlantis The Royal a Dubai, fino a strutture più piccole e segrete, per offrire a ogni turista il suo personale tipo di lusso.



L’Italia

Non sfigura la Penisola nella lista dei 100. Sono 8 le nuove strutture sulle quali si punta l’occhio di T+L per le vacanze di lusso. Si parte dal Portrait Milano di Lungarno Hotels, struttura appena aperta che già sta riscuotendo grande successo, per arrivare a Roma, con il W, iconico brand di Marriott nella capitale. Venezia, altre grande meta turistica è rappresentata da Venice Venice, hotel nato nel palazzo bizantino Ca’ da Mosto grazie a un investimento dei fondatori del marchio di sneaker Golden Goose, che mette a disposizione 26 camere.



Poi si passa a strutture e località meno note: in Toscana, T+L segnala l’OasyHotel, nato all’interno di una riserva naturale a Limestre e costituito da un gruppo di casette su una collina che rappresenta il futuro del viaggio sostenibile, e Borgo San Vincenzo a Montepulciano, il primo hotel di lusso aperto da decenni nel Sud della regione.



E ancora il Parkhotel Mondschein a Bolzano che offre uno spaccato di vita artistica contemporanea, il Passalacqua sul Lago di Como, celebrato boutique hotel aperto lo scorso giugno e infine una sistemazione eclettica nel Sud Italia, il Castle Elvira a Trepuzzi nei pressi di Lecce in Puglia, riportato a nuova vita dal regista Harvey B-Brown e da suo marito Steven Riseley.



L’Europa

Vastissima la scelta sul Vecchio Continente. T+L riserva infatti alle nuove aperture europee un capitolo importante che va dai resort sulle isole greche ai city hotel fino alle residenze di campagna in Francia e non solo.



Proprio in Francia, sotto i riflettori degli investitori alberghieri perché nel 2024 ospiterà le olimpiadi, si concentrano un buon numero di aperture e restauri interessanti. Si va dal Margaret Hotel Chouleur di Nimes all’elegantissimo e superclassico Saint James di Parigi, dal Le Bois des Chambres a Chaumont-sur-Loire, originale proprietà di 39 camere agro-chic, con letti raggiunti da scale da fienile e altri nascosti in minuscole capanne e ampie docce che si affacciano su un giardino all’Hotel Dames des Arts, attesissima apertura di nuovo a Parigi. E ancora, sempre in Francia, il Fleur de Lorie a Blois e Le Doyenne a Saint-Vrain.



Non si può non citare il Peninsula Istanbul, così come il Mandarin Oriental a Lucerna in Svizzera o il Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel a Madrid o ancora l’Anantara Grand Hotel Krasnapolsky ad Amsterdam e il Rosewood Vienna.



Ma l’elenco si popola anche qui di indirizzi meno noti: due resort in Grecia, uno a Paros, il Cosme, a Luxury Collection Resort, l’altro a Mykonos, il Cali Mykonos che accompagnano lo Xanodocheio Milos di Atene.



E ancora l’originale Lanserhof Sylt, sull’isola si Sylt in Germania, il Sommerro a Oslo, realizzato dentro un’antica centrale elettrica, The Fox at Oddington, a Moreton-in Marsh in Gran Bretagna, il Botanic Sanctuary Antwerp in Belgio, La Tartane a St. Tropez, o la Gleneagles Townhouse a Edimburgo. E infine, l’hotel das Amoreias a Lisbona, il The Twenty Two a Londra, lo Chateau Royal a Berlino.



New York e oltre

Capitolo a parte merita The Big Apple, che da sola vede 6 nuovi hotel entrare nella lista dei cento. T+L nella città che non dorme mai elenca come imperdibili il nuovo Ritz-Carlton No Mad, l’Hotel Barriere Fouquets, il The Ned sempre nella zona di No Mad, il Nine Orchard, nato nell’edificio della banca Jarmulowsky del 1912 che mette a disposizione 116 camere, con una miscela armoniosa di nuovo e vecchio lusso newyorkese, l’Hotel Chelsea, tornato a nuova vita e, naturalmente, l’Aman New York, santuario wellness nel pieno centro di Manhattan.



La lista di Travel+Leisure comprende anche molto Messico, alcune proprietà ai Caraibi e nel Sud Est asiatico, oltre a una numerosa serie di campi tendati e safari resort in Africa.