Le novità di Borgo Santandrea per un’estate in Costiera

Borgo Santandrea, hotel nel cuore della Costiera Amalfitana, aggiunge nuovi spazi dedicati agli ospiti per la stagione 2023. La novità principale è l’apertura del Marinella Beach Club che diverrà una delle punte di diamante di Borgo Santandrea, uno dei pochi hotel in Costiera con una spiaggia privata. Offrirà aperitivi con crudi, bollicine e signature drink, oltre a serate con live music al chiaro di luna.

A sfruttare la posizione previlegiata sulla spiaggia, sarà anche il ristorante La Libreria, che da giugno si trasformerà in Libreria Mare, continuando a raccontare i sapori del territorio attraverso una selezione di ingredienti locali e stagionali.



Ma questa non è l’unica novità lanciata a Borgo Santandrea. L’hotel infatti si arricchisce di altre 4 camere di cui 3 suite. Il design – segno distintivo dell’hotel – è curato nei minimi dettagli ed è un trionfo di eccellenze del Made in Italy. Protagonisti indiscussi sono, ancora una volta, i pezzi unici di arredo vintage anni ‘50 e ’60.



Ad attendere gli ospiti ci sarà anche la nuova boutique dove saranno disponibili prodotti in ceramica realizzati da Marco Fusco, Lucio Liguori e Claudio Pulicati.



La struttura, infine, offre anche una serie di esperienze come le visite di Napoli e Pompei, navigare verso Positano, Capri o Ischia, con una delle imbarcazioni della flotta “Marinella”. Non solo mare ma anche passeggiate, trekking lungo sentieri inesplorati, tour in vespa o in elicottero: le attività proposte soddisfano ogni esigenza permettendo di immergersi a pieno nella ricca cultura locale.