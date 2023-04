Apre a Parigi La Fantaisie, boutique hotel con la cucina di Dominique Crenn

08:47

L’attesa dell’appuntamento olimpico a Parigi sta producendo una fermento nel Paese, con l’apertura di numerose nuove strutture per accogliere il pubblico che affollerà la capitale e non solo durante i Giochi 2024.

Fra le new entry, aprirà il prossimo 15 giugno nel quartiere di Faubourg-Montmartre, nel nono arrondissement della capitale parigina, La Fantaisie, parte del gruppo alberghiero a conduzione familiare Leitmotiv.



La struttura è immaginata come un’oasi verde nel cuore della città e l’hotel si sviluppa intorno a un giardino interno su disegno Martin Brudnizki, famoso designer svedese che si è occupato dell’interior design. Le scelte stilistiche sfumano il confine tra ambienti esterni e interni, creando un mondo onirico dove la natura regna protagonista: per le 63 camere e 10 suite, Brudnizki ha selezionato una tavolozza di colori evocativa del mondo naturale – tra verdi tenuti, gialli caldi e tocchi di corallo – unitamente a sedute imbottite, testiere sontuose e pareti e soffitti decorati con carta da parati floreale.



La carta vincente dell’hotel è però quella della ristorazione: per La Fantaisie torna in Francia Dominique Crenn, celeberrima chef, unica donna negli Usa ad aver conquistato le tre stelle Michelin con il suo Atelier Crenn. Il menu del ristorante signature dell’hotel, il Golden Poppy, proporrà piatti creativi da gustare in una sala suggestiva ispirata a un'antica serra da giardino, dove il tetto in vetro crea un continuum sorprendente con il mondo naturale esterno.



L’hotel mette a disposizione anche una spa che vede come partner esclusivo Holidermie.