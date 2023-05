di Cristina Peroglio

Un viaggiatore che vuole essere accolto dalla destinazione, vuole il racconto, lo storytelling per portarsi a casa una storia da raccontare. È questo il cliente a cui si rivolge il prodotto Travel Experience di Gattinoni, così come lo racconta Isabella Maggi, direttore marketing & comunicazione di Gattinoni Group.

"Il nostro prodotto lusso non è tanto legato al prezzo o all'ospitalità a 5 stelle, sebbene siano parte integrante della nostra offerta, ma è più che altro legato all'esperienza, al su misura" dice Maggi.



Il concetto che emerge, che è quello su cui si sta muovendo tutto il mercato luxury contemporaneo, è quello dell'unicità dell'esperienza come richiesta principale del target upper level. "Il lusso è avere esperienze uniche, come, ad esempio, avere la possibilità di entrare in parchi e monumenti in un numero ristretto di persone - spiega il direttore marketing -. Questo non per un senso elitario, non c'è ostentazione, o non soltanto: si ricercano queste esperienze soprattutto per avere più tempo per conoscere la destinazione. La necessità è quella di entrare in contatto con la comunità, vivere l'autenticità del luogo che si visita".



Autenticità addomesticata

La difficoltà, per i professionisti del settore, è bilanciare la ricerca dell'autenticità con la necessità, anche questa fortemente ricercata, di un viaggio ‘comodo'. "Chi sceglie il prodotto lusso - spiega Maggi - è un viaggiatore che si può permettere il tour che sceglie di fare, sia dal punto di vista della disponibilità economica sia in termini di tempo, ma vuole anche viaggiare comodamente".



Quindi, i servizi ancillary assumono una nuova centralità. "Ad esempio, sui trasporti, le richieste sono diversificate. Se il viaggio è lungo, si guarda ancora alle classi premium, sia la First che la Business, che permettono una maggiore comodità e comfort, ma i servizi più richiesti in realtà sono proprio quelli ancillari, che vengono considerati un valore aggiunto".



Largo spazio quindi a transfer esclusivi, assistenza aeroportuale per sbrigare le procedure pre partenza o post arrivo, fast track per gli imbarchi, ingresso alle lounge e così via, che contribuiscono a personalizzazione l'intero viaggio.



Anche l'autenticità in termini di soggiorno va sempre bilanciata con il comfort: "Uno dei prodotti che piace è l'Africa con sistemazione in campi tendati - aggiunge Maggi -, che permettono di vivere appieno l'esperienza della natura e degli animali unendo a questo, però, un trattamento di alto livello".



Le destinazioni

Il cliente lusso che sceglie l'offerta Gattinoni non sembra essere particolarmente toccato dalle difficoltà di questo periodo storico. "È un target che in generale non viene colpito dalle perturbazioni economiche - spiega il direttore marketing - e in più in questo momento ha paradossalmente una disponibilità di denaro maggiore, visto che negli anni della pandemia non ha potuto spendere per viaggiare, ha in qualche modo risparmiato e oggi ha una possibilità di spesa più ampia, che destina con particolare entusiasmo alla scoperta di nuove mete".



Fra le destinazioni più gettonate, Maggi inserisce le Maldive, il Giappone, la Polinesia, l'Australia, l'Africa dei campi tendati e dei safari e il Nord Europa. Il Nord è anche molto richiesto per le crociere ai Poli: "Il prodotto funziona perché unisce il fascino del ‘lontanissimo', di mete che fino a qualche anno fa erano irraggiungibili o solo accessibili con navi piuttosto spartane, con un'offerta di altissimo livello in termini di sistemazione. Le ultime navi ‘polari' hanno ogni tipo di comfort e lusso, dal maggiordomo a una ristorazione di altissima qualità, coniugato però con un prodotto naturalistico e culturale, perché quasi sempre ospitano a bordo esperti delle destinazioni o scienziati che arricchiscono l'esperienza di esplorazione con le loro competenze".



Il viaggiatore informato

Più ancora che le destinazioni, sono quindi le esperienze a fare la differenza in una vacanza. "Si cerca l'esclusività, l'unicità: l'aperitivo in un museo, la cena in esclusiva all'interno di un'area protetta. Alle Hawaii c'è chi vuole un matrimonio celebrato da uno sciamano". Il cliente è sempre più informato, e le richieste sono le più svariate.



Ma il ruolo dell'agente di viaggi è quanto mai fondamentale per esaudire i suoi desideri: "Spesso sono i nostri agenti a consigliare esperienze che possano superare le aspettative dei clienti, e questo è il nostro plus".



