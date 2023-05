Verso un lusso sempre più 'green': ecco come si stanno muovendo le aziende

10:25

I brand del lusso sono sempre più focalizzati sulla sostenibilità. Una scelta dettata da una maggiore consapevolezza dei consumatori che, come ha spiegato Nadia Ibrahim, membro del Cda di UN Global Compact, in occasione dell'Arabian Travel Market, cercano servizi high-end che non compromettano la salute del pianeta.

A fare il punto sul tema durante Atm, sono stati i rappresentanti di alcuni tra i principali nomi dell'hôtellerie di fascia alta.

“Stiamo notando come i viaggiatori luxury vogliano dedicare più tempo per conoscere i luoghi che visitano - ha affermato Candice D’Cruz, vp Luxury Brands di Marriott International -. Inoltre, tendono a scegliere quei brand con cui condividono valori chiave, come appunto la sostenibilità".



Per William Harley-Fleming, vp of Operations per JA The Resort, riporta zawya.com, non investire oggi nelle eco-policy potrà un domani domani inficiare nel successo del business di una azienda e dunque sulla sua reputazione.



Gaia Guarino