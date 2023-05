Rosewood apre a Seoul, il nuovo hotel nel 2027

08:00

Rosewood sbarca a Seoul. Il nuovo hotel, previsto in apertura nel 2027, sarà situato accanto al Parco Yongsan, nel cuore della città.

L'hotel troverà spazio in The Parkside Seoul, un’operazione urbanistica che occupa l'ex sede del comando delle Nazioni Unite, con la nascita di un quartiere ad uso misto includerà anche negozi e residenze di fascia alta collegati da ampi spazi esterni.



La posizione di Rosewood Seoul ha un valore culturale, storico e geografico significativo e colloca i visitatori in un'area eccezionale della città. Con la facciata lungo Noksapyeong-daero, una delle principali arterie di Seoul, The Parkside Seoul funge da collegamento sia con il tradizionale quartiere degli affari della città a Nord che con la moderna area di Gangnam a Sud.



Ispirato all’architettura di Seoul, nota per le sue linee futuristiche e le facciate accattivanti, il nuovo hotel si fonderà perfettamente con lo skyline elegante e contemporaneo della città. Rosewood Seoul metterà a disposizione 250 camere e suite, tra le più grandi della città, configurandosi come un resort urbano a sé stante con sette ristoranti e bar e il concept wellness Asaya, incentrato sulle intersezioni tra benessere fisico, mentale ed emotivo.



Con una superficie di 4.500 metri quadrati, Asaya avrà sale per trattamenti, aree per idroterapia e relax, piscina coperta, spogliatoi e saune, nonché un centro fitness all'avanguardia e un campo da golf al coperto.



Ulteriori strutture dell'hotel includeranno un ampio spazio per eventi polivalente per un totale di 1.800 metri quadrati e Rosewood Explorers, il concetto di club per bambini di ispirazione culturale del marchio.