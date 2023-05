Relegance potenzia la sua offerta a Venezia con Punta Conterie a Murano

12:55

Una nuova location per Relegance – The Unexpected Collection, che affianca alla sua struttura veneziana di Palazzina Grassi Punta Conterie a Murano. Si tratta di un ristorante e spazio espositivo che instaura con Palazzina un filo diretto per offrire agli ospiti dell’hotel un’esperienza ancor più completa alla scoperta della Laguna e delle sue tradizioni.

Punta Conterie è frutto di un attento restyling di una parte delle ex Conterie di Murano, tra le costruzioni più rappresentative di archeologia industriale dell’isola.



“Punta Conterie sarà un vero punto di riferimento nell’offerta enogastronomica e lifestyle lagunare – dice Antonio Onorato, titolare e ceo di Relegance -, dando anche nuovo impulso all’isola di Murano, che sta vivendo un momento molto positivo con l’apertura di nuove strutture ricettive di alto livello; sicuramente un luogo unico dove far vivere una experience esclusiva che unisce tradizione, cultura e proposte gastronomiche innovative”.



Punta Conterie è un hub dal fascino poliedrico, nel quale si fondono tradizione vetraria, arti visive ed esperienze inedite. La terrazza di Vetri restaurant in particolare è luogo di straordinaria suggestione con vista sui tre canali principali di Murano, per cene ed eventi privati all’aperto. Completano il percorso gastronomico le due aree interne, sala Camino e sala Privé, oltre a Vetri Bistrot al piano terra, per una pausa informale. In cucina lo chef Johnmark Nanit con la supervisione di Fabio Manni, executive chef del Gruppo Relegance.