di Gaia Guarino

08:01

Autenticità, è questo il tratto distintivo dell’identità di Sun Siyam Resorts. Un valore che si traduce in un’esperienza di soggiorno unica alle Maldive per gli ospiti del brand. “Secondo le statistiche ufficiali di fine aprile, per le Maldive l’Italia si posiziona come quarto mercato a livello globale dopo Russia, India e Uk”, commenta Patrizia Di Patrizio, responsabile commerciale Sun Siyam Resorts in Italia (nella foto). “Un dato che per buona parte si riflette anche sulla nazionalità di chi sceglie le nostre strutture, anche se, in alcuni periodi dell’anno, il mercato italiano salta addirittura al secondo posto”.



Lusso accessibile

Il Gruppo collabora con i più importanti t.o. italiani specializzati sulla destinazione, conquistando i viaggiatori con il suo lusso accessibile, un approccio che si traduce in un rapporto qualità-prezzo competitivo e in servizi di alto profilo, in contesti naturali d’eccezione. “Sun Siyam Resorts fa del rispetto dell’ambiente un proprio obiettivo costante”, sottolinea Di Patrizio. “Non soltanto mettendo in atto una serie di attività orientate alla sostenibilità, ma anche coinvolgendo i clienti, i quali, una volta tornati a casa, sentono di aver contribuito a qualcosa di importante e tangibile”.

Tra le novità del brand, vi è infine la riapertura del Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka, prevista per il 30 settembre. “Il Paese è in ripresa - conclude Di Patrizio -, questo hotel da 34 camere sulla costa nordorientale sarà perfetto per viaggi combinati Sri Lanka e Maldive”.