Seguire la grande migrazione nel Wilderness Usawa Serengeti, campo tendato di lusso mobile

17:29

Da luglio 2023 sarà possibile seguire lo spettacolo della grande migrazione nel parco nazionale del Serengeti in Tanzania con un esperienza di lusso progettata e realizzata da Wilderness.

L’operatore lancerà infatti a metà luglio Wilderness Usawa Serengeti, il campo tendato high end mobile, che ha la possibilità di spostarsi rapidamente da un luogo all’altro del parco per seguire la rotta migratoria degli animali. “La flessibilità del nostro campo ci consente di spostarci con breve preavviso tra una serie di hotspot stagionali in tutto il Serengeti, assicurandoci che gli ospiti siano nel posto giusto, al momento giusto” spiega Hadley Allen , direttore commerciale di Wilderness.



Mobile, ma completamente lussuosa, l'esperienza Wilderness Usawa Serengeti offre la massima azione senza compromettere il comfort, in prossimità delle mandrie migratorie, ma lontano dalle zone turistiche ad alta densità.



Il campo può ospitare fino a 12 persone in sei tende safari con bagno privato. Poiché l'allestimento è completamente mobile, nessun impianto permanente viene lasciato quando il campo si sposta, contribuendo anche al rispetto ambientale. I campi sono alimentati a energia solare, con luci ricaricabili e stazioni di ricarica nelle camere, oltre ad avere il wifi e l’acqua calda.



Wilderness Usawa Serengeti può accogliere anche i bambini dai 6 anni in su.