La nuova ospitalità della Sardegna: in Gallura gli stazzi diventano hotel di charme

14:39

C’è una nuova ospitalità in Sardegna. Nella Gallura, la zona a Nord Est dell’isola, si assiste da qualche anno alla trasformazione dei tradizionali ‘stazzi’, le dimore dei contadini e dei pastori sardi, in hotel di charme.

Sono diversi gli stazzi che hanno recentemente cambiato destinazione d’uso, aprendo le porte ad un’accoglienza più genuina e familiare rispetto ai grandi resort sulla costa. Poche camere per ospiti che cercano una vacanza intima e riservata, dove conoscere saperi e sapori di un’isola che ha molto da svelare e che desidera attrarre viaggiatori oltre l’estate. Gestiti da famiglie che ne hanno ereditato la proprietà o da privati che si sono appassionati alla loro storia, gli stazzi stanno vivendo la loro seconda vita.



Ogni stazzo ha la sua storia e le sue peculiarità, ma tutti raccontano la genuina ospitalità di questo angolo di Sardegna. Ogni resort la interpreta con il proprio carattere, a vantaggio dell’ospite che può vivere servizi ed esperienze sempre diverse.



Stazzu Lu Ciaccaru

Un’antica tenuta di campagna, una volta abitata da mezzadri, è ora un elegante resort con piscine e ville private poco distante da Arzachena e dalla Costa Smeralda e va sotto il nome di Stazzo Lu Ciaccaru. La padrona di casa, Geraldina Giovannoni, che in questa tenuta ha trascorso le sue estati, ha seguito personalmente i lavori di restauro: “Volevo che Stazzo Lu Ciaccaru assomigliasse a una casa, non volevo snaturarlo. Così ho mantenuto in vita tutti gli spazi originali e ho curato personalmente ogni ambiente, accostando mobili realizzati da artigiani locali ad arredi appartenuti alla mia famiglia”.



Il resort ospita 17 camere di diverse tipologie, quattro con piscina privata riscaldata, e due ville: Lo Stazzo e Il Pagliaio. Al centro della tenuta si trova La Ciminea, il ristorante gourmet del resort, dove presto, ad accompagnare i piatti dello chef Gianfranco Mameli, arriveranno i vini della tenuta trasformando lo Stazzo Lu Ciaccaru nel primo wine resort dell’isola.



Cascioni Eco Retreat

Altra soluzione è quella offerta dal Cascioni Eco Retreat, che sorge su un colle che guarda alla baia di Cannigione e al mare della Costa Smeralda. Il retreat reinterpreta lo stazzo con un’ospitalità intima e riservata per pochi ospiti: 10 Deluxe Pool Suite e 5 Prestige Pool Suite, ciascuna col suo porticato, il giardino privato, la piscina riscaldata e la veduta di campagna o di mare. Il casamento centrale ospita l’accoglienza e la sala del ristorante Ulia con il camino di pietra e un ampio soppalco; nel porticato, il lounge bar, affacciato sul prato e sulla piscina panoramica; sotto, la cantina: un ambiente raccolto dedicato alle degustazioni e di fianco, il centro benessere, con la piscina riscaldata, la sauna, le tisane speciali, i trattamenti di bellezza naturali.



Gallicantu

Ulteriore proposta è quella di Gallicantu, è uno stazzo degli anni ’30 a Luogosanto, borgo noto per le chiese camperesti e i resti medievali che ospita nel suo territorio.



Gallicantu conserva due stazzi restaurati con materiali tradizionali e alcune digressioni dell’architetto Jean Claude Lesuisse, come le finestre a occhio di bue, che donano a entrambi un carattere originale, quasi fiabesco. Lo stazzo principale ospita 5 camere una diversa dall’altra, un salotto con camino per le sere più fresche e una zona benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e una piccola area relax. Poco più in là si trovano le 2 suite Igna e Mendula, che si affacciano sul mandorleto. Ogni spazio è disegnato secondo lo stile dell’architettura organica. La vecchia stalla ora ospita la cucina di Gallicantu dove ogni giorno vengono sfornate torte, crostate, biscotti e le paste della tradizione fatte rigorosamente a mano. La colazione e la cena, solo per gli ospiti del retreat, sono servite su una terrazza da cui si vede tutta l’Alta Gallura.



Al centro della tenuta si trova la piscina ricavata tra le rocce, un angolo di relax dove dimenticare i ritmi cittadini all’ombra di alberi secolari. Imperdibile la Grotta: una cantina per la degustazione di salumi, prosciutti e formaggi provenienti dagli stazzi vicini o da piccoli produttori locali.