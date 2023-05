Un nuovo indirizzo per il lusso a Londra: apre a luglio 1 Hotel Mayfair

13:02

Dal prossimo 13 luglio ci sarà un nuovo indirizzo per i viaggi di lusso sulla piazza di Londra. Si tratta del 1 Hotel Mayfair, un ‘santuario dell’ospitalità’ sostenibile di 9 piani che si affaccia sul Green Park.

Con questa apertura, SH Hotels & Resorts lancia il brand 1 Hotels, il marchio di hotel lifestyle di lusso ispirato alla natura fondato da visionario Barry Sternlicht nel Vecchio Continente.

1 Hotel Mayfair crea un'inaspettata fusione di sostenibilità e lusso nel cuore del quartiere dell'ospitalità più esclusivo di Londra. Questa oasi urbana, costruita secondo gli standard BREEAM Excellent, ha utilizzato l'80% della struttura esistente, che è stata riproposta per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le pareti esterne a graticcio verde trasformano le vecchie superfici in paesaggi verticali naturali.



In cima all'edificio sono stati aggiunti due nuovi piani dove sorgono 35 suite con vetrate a tutta altezza e ampi spazi esterni, invitando gli ospiti a intrattenere o rilassarsi mentre si affacciano su Green Park, uno degli otto parchi di Londra. La Green Park Penthouse Suite presenta un'ampia superficie di 274 metri quadrati che la rende la suite con 1 camera da letto più grande di Mayfair. L'attico Green Park può essere ulteriormente ampliato a 2 camere da letto di 304 metri quadrati e 3 camere da letto di 340 metri quadrati. È dotato di una terrazza e di porte scorrevoli a scomparsa che si aprono completamente su spettacolari viste sul parco.



Tutte le 181 camere, comprese le 44 suite, invitano gli ospiti a rigenerarsi in un nido avvolgente, accolti da pareti rivestite di muschio britannico e da oltre 200 specie di piante locali e regionali.



Dovetale, il ristorante al piano terra dello chef Tom Sellers, due stelle Michelin di fama internazionale, offrirà piatti stagionali, biologici e di provenienza locale. Il caratteristico cocktail bar prende il nome da Dover Yard, mentre il Neighbours Cafe offre spuntini leggeri e caffè del commercio equo e solidale. La Bamford Wellness Spa offre trattamenti su misura seguendo l'approccio olistico di Lady Bamford alla salute e al benessere.