Four Seasons Explorer: da ottobre alla scoperta dell’arcipelago di Palau

11:51

Four Seasons Explorer dal 1 ottobre parte alla scoperta di Palau, lo Stato insulare del Pacifico occidentale formato da 340 isole di cui solo 9 abitate, che ha fra le sue ricchezze una cultura millenaria e una biodiversità marina unica.

In acqua, Palau offre immersioni e snorkeling tra barriere coralline incontaminate. Sulla terraferma, escursioni nei villaggi per assistere alle danze tradizionali, ammirare la flora e la fauna della Micronesia e vivere una società che ha saputo, nei secoli, mixare influenze spagnole, tedesche, giapponesi e americane.



“Il valore centrale di Palau, l’omengull, ovvero il rispetto di tutti e di tutto, si allinea profondamente con i valori di Four Seasons” dice il presidente regionale del brand, Armando Kraenzlin.



Da fine maggio sono aperte le prenotazioni per le prime avventure a partire da ottobre, con diverse opzioni di imbarco tra cui scegliere. Four Seasons Explorer permette imbarchi e sbarchi giornalieri, per un massimo di 22 ospiti. Lo yacht è disponibile anche per charter privati personalizzabili e la posizione dell’arcipelago invita a viaggi combinati con altre destinazioni dall'Australia alle Filippine, da Taiwan alle altre isole dell'Oceania.