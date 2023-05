Mv Agusta, moto iconiche per scoprire l'eccellenza italiana

21:00

Dal lago di Varese a quello di Como, MV Agusta trasforma le sue moto in icone di stile per esperienze luxury.

Protagonista dell’ultima edizione di “Fuori Concorso”, manifestazione lariana dedicata alla cultura dell’automotive, la casa di produzione di Schiranna apre a nuove partnership per invitare alla scoperta dei territori d’eccellenza del Made in Italy.



“Le visite al nostro stabilimento di produzione - spiega Timur Sardarov, amministratore delegato di MV Agusta - danno modo di scoprire l’arte artigiana attraverso cui realizziamo le moto che hanno dominato i più importanti Gran Premi del mondo. Grazie a un testimonial d’eccezione come Giacomo Agostini, vincitore di ben 13 mondiali, vogliamo condividere l’emozione della guida dei nuovi modelli in tutte le occasioni dove lo stile italiano detta tendenza”.



Alla guida di MV Agusta dal 2019, Sardarov ha garantito al brand nuova stabilità economica attraverso un accordo strategico con Pierer Mobility/Ktm e, forte della sua esperienza come co-fondatore del concept di luxury hospitality Habitas, sta traghettando la casa di Schiranna verso nuove forme di turismo esperienziale.