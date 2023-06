Due new entry italiane nell’estate di The Leading Hotels of the World

14:22

Sono 7 le new entry estive in The Leading Hotels of the World, due delle quali in Italia e comprendono 4 strutture appena aperte.

"Sono orgoglioso di dare il benvenuto a questo gruppo di nuovi membri in LHW, una comunità dei migliori hotel di lusso indipendenti di tutto il mondo - dice Deniz Omurgonulsen, vice president member experience di The Leading Hotels of the World -. La nostra pipeline di nuove aperture visionarie e hotel rinnovati che si uniscono alla collezione mostrano come il settore degli hotel indipendenti stia andando sempre più forte. Oltre al design, i viaggiatori di lusso sono alla ricerca di esperienze ancora più significative e autentiche, come dimostrano perfettamente i nostri nuovi membri”.



Le new entry italiane sono il Botania Relais & Spa a Forio d'Ischia, resort a conduzione familiare di terza generazione che si è evoluto da una semplice ma accogliente casa per le vacanze a un lussuoso santuario verde. Si tratta di dieci case sparse con 48 camere e suite immerse in tre ettari di parco, coltivato ad ulivi e agrumeti. Ogni esperienza in hotel - dall'agricoltura biologica ai materiali sostenibili - è pensata per riflettere i ritmi della natura.



Accanto a questo, una nuova apertura, il Falkensteiner Kronplatz a Riscone di Brunico, ispirato alle spettacolari montagne dell'Alto Adige, al patrimonio sportivo della regione e alla creatività del famoso designer Matteo Thun. L'hotel per famiglie dispone di 97 camere e suite, mentre il ristorante dell'hotel, 7Summit, presenta un concetto slow food con la tradizionale cucina regionale dell'Alto Adige. La spa, Acquapura Mountain di 15.000 mq, propone un menu di rituali e trattamenti esclusivi ispirati ai quattro elementi della montagna e dalla piscina sul tetto si possono ammirare viste suggestive del Plan de Corones.



Nel resto del mondo, sono entrati in LHW l’Hotel Fasano Itaim di San Paolo in Brasile che ha aperto nella primavera 2023, l’Hôtel Swexan di Dallas in Texas, che apre quest’estate, disegnato da Kengo Kuma, L’oscar a Londra, situato nel cuore della storica Holborn e riportato a nuova luce da Jacques Garcia, il creatore di La Mamounia e La Reserve Paris, il VINHA Boutique Hotel a Porto, e il The Chedi El Gouna ad El Gouna in Egitto.